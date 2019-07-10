Son dakika... Göztepe Ghilas'ın sözleşmesini feshetti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de Ghilas krizi sona erdi. Sarı-kırmızılıların takımdan göndermek istediği Cezayirli futbolcu takımdan ayrılmaya yanaşmıyordu ancak sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
Transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Göztepe, iç transferde henüz istediği somut adımları atmaya başladı. Ghilas, Grillo, Ngando ve Borges ile yolları ayırmak isteyen İzmir temsilcisinde Ghilas sorunu sonunda çözüldü.
Teknik Direktör Tamer Tuna'nın kadroda düşünmediği Cezayirli golcüden kendisine kulüp bulması istenirken, Ghilas bu duruma yanaşmamıştı. Bunun üzerine devreye giren yönetim, Ghilas'ın sözleşmesini feshetti.
Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'un transferi sonrası Cezayirli golcü için Göztepe dönemi kapanmış oldu.
Göztepe ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Ghilas, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 600 bin Euro alıyordu.
- 10.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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