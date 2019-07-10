Son dakika... Göztepe Ghilas'ın sözleşmesini feshetti! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Son dakika... 'ın sözleşmesini feshetti!

Son dakika... Göztepe Ghilas'ın sözleşmesini feshetti!

ekiplerinden ’de krizi sona erdi. Sarı-kırmızılıların takımdan göndermek istediği Cezayirli futbolcu takımdan ayrılmaya yanaşmıyordu ancak sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren , iç transferde henüz istediği somut adımları atmaya başladı. , Grillo, Ngando ve Borges ile yolları ayırmak isteyen İzmir temsilcisinde Ghilas sorunu sonunda çözüldü.

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın kadroda düşünmediği Cezayirli golcüden kendisine kulüp bulması istenirken, Ghilas bu duruma yanaşmamıştı. Bunun üzerine devreye giren yönetim, Ghilas'ın sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'dan ayrılan 'un transferi sonrası Cezayirli golcü için Göztepe dönemi kapanmış oldu.

Göztepe ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Ghilas, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 600 bin Euro alıyordu.

  1. 10.07.2019
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