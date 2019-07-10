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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'de hazırlıkları

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları

'de Ege ekiplerinden , hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. , takımla ilk idmanına çıktı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, koşunun ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Akşam idmanında ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

'de bugün sözleşme imzalanan , takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 10.07.2019
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