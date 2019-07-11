Eren Derdiyok Göztepe'de

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı kabusu yeni sezonda yaşamak istemeyen Göztepe, transferde bombayı patlattı. Göz-Göz, birçok takımın peşindeki Eren Derdiyok'u transfer etti. Sarı- kırmızılılar, 31 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli golcüyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve devre arasında kadro dışı bırakılan Derdiyok, geçen sezon ikinci yarıda oynamamıştı.

GOL SORUNUNU ÇÖZER

Almanya'da Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'da da oynayan, 1.91 boyundaki tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynadığı 18 karşılaşmada 10 kez ağları havalandırdı. 60 kez de İsviçre Milli Takımı'nda ter döken ve 11 gol atan Eren Derdiyok için sarı-kırmızılı camia, geçtiğimiz sezon takımın yaşadığı gol kısırlığına çözüm getireceği görüşünde birleşti.

DERDİYOK GELDİ GHILAS GİTTİ ?

Göztepe'de Eren Derdiyok transferinin ardından bir de ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler sonrasında kontratının feshedildiğini duyurdu. İzmir ekibine 2017 yılında Gaziantepspor'dan 3 yıllığına transfer olan 29 yaşındaki Cezayirli santrfor, geçen sezon 8 maçta görev alıp, 1 gol atmıştı.