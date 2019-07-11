Sivas ve Kayseri’nin de istediği Eren Derdiyok transferinde sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı. G.Saray’dan ayrılan 31 yaşındaki usta golcüyle 2+1 yıllık imzalar atıldı.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı kabusu yeni sezonda yaşamak istemeyen Göztepe, transferde bombayı patlattı. Göz-Göz, birçok takımın peşindeki Eren Derdiyok'u transfer etti. Sarı- kırmızılılar, 31 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli golcüyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve devre arasında kadro dışı bırakılan Derdiyok, geçen sezon ikinci yarıda oynamamıştı.
GOL SORUNUNU ÇÖZER
Almanya'da Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'da da oynayan, 1.91 boyundaki tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynadığı 18 karşılaşmada 10 kez ağları havalandırdı. 60 kez de İsviçre Milli Takımı'nda ter döken ve 11 gol atan Eren Derdiyok için sarı-kırmızılı camia, geçtiğimiz sezon takımın yaşadığı gol kısırlığına çözüm getireceği görüşünde birleşti.
DERDİYOK GELDİ GHILAS GİTTİ ?
Göztepe'de Eren Derdiyok transferinin ardından bir de ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler sonrasında kontratının feshedildiğini duyurdu. İzmir ekibine 2017 yılında Gaziantepspor'dan 3 yıllığına transfer olan 29 yaşındaki Cezayirli santrfor, geçen sezon 8 maçta görev alıp, 1 gol atmıştı.
- 11.7.2019
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
-
Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Eren Derdiyok Göztepe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.