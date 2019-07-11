Eren Derdiyok Göztepe'de - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Eren Derdiyok Göztepe'de

'de

Eren Derdiyok Göztepe'de

ve ’nin de istediği transferinde sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı. G.Saray’dan ayrılan 31 yaşındaki usta golcüyle 2+1 yıllık imzalar atıldı.

'de geçen sezon yaşadığı kabusu yeni sezonda yaşamak istemeyen , transferde bombayı patlattı. Göz-Göz, birçok takımın peşindeki 'u etti. Sarı- kırmızılılar, 31 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli golcüyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak 'da forma giyen ve devre arasında kadro dışı bırakılan Derdiyok, geçen sezon ikinci yarıda oynamamıştı.

GOL SORUNUNU ÇÖZER
'da ve Hoffenheim'da da oynayan, 1.91 boyundaki tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynadığı 18 karşılaşmada 10 kez ağları havalandırdı. 60 kez de İsviçre 'nda ter döken ve 11 gol atan Eren Derdiyok için sarı-kırmızılı camia, geçtiğimiz sezon takımın yaşadığı gol kısırlığına çözüm getireceği görüşünde birleşti.

DERDİYOK GELDİ GHILAS GİTTİ ?
Göztepe'de Eren Derdiyok transferinin ardından bir de ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler sonrasında kontratının feshedildiğini duyurdu. ekibine 2017 yılında 'dan 3 yıllığına transfer olan 29 yaşındaki Cezayirli santrfor, geçen sezon 8 maçta görev alıp, 1 gol atmıştı.

  1. 11.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eren Derdiyok Göztepe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN