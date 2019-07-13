Göztepe'de defans harekatı

Göztepe, Eren Derdiyok'u alarak hücumu sağlama alırken, defans için düğmeye bastı. Göz- Göz, 25 yaşındaki Kosovalı stoper Fidan Aliti'yi gündemine aldı. İzmir ekibinin, İsveç'te Kalmar'da forma giyen ve geçen sezon 32 maçta 2 gol, 3 asist yapan, 1.86 boyundaki genç futbolcuya bonservis ödememek için serbest kalmasını beklediği öğrenildi. Aliti, daha önce Luzern, S.Tiraspol, S.Koprivnica ve Skenderbeu'da görev yaptı.

PİNTO GÖZ-GÖZ'E DAHA YAKIN

Sol bek için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, A.Gücü'nden ayrılan Tiago Pinto için girişimlere başladı. 31 yaşındaki tecrübeli sol bek, Osmanlı ve A.Gücü formalarıyla 103 maçta oynadı. G.Saray'dan Ömer Bayram'dan da haber bekleyen Göztepe, kulüple anlaşırken, 27 yaşındaki futbolcunun teklife henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği bildirildi. Göztepe'nin bu ikiliden birisini alarak, bu mevkide transferi bitireceği belirtildi.

İLK ETAP BUGÜN SONA ERİYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Urla'daki ilk etap çalışmaları bugün sona erecek. İzmir temsilcisi 16 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek. Sarı-kırmızılılarda yabancılardan Beto da Türkiye'ye dönüp takıma katılırken, Poko bugün idmana çıkacak.