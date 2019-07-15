Gözü Topal'da
Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Mehmet Topal'ı kadrosuna katmayı hedefleyen İzmir ekibi, kulüp bulamayan 33 yaşındaki futbolcuyla bir kez daha görüşecek. Göz-Göz, F.Bahçe’den Barış Alıcı’yı da kiralamak istiyor.
TASARRUF ZAMANI
Yönetim bu sezon Eren Derdiyok, Murat Paluli, Veli Çetin ve Batuhan Kırdaroğlu'nu bonservissiz olarak kadroya kattı. Transferde bonservisi elindeki oyuncular ile kiralık isimlere yönelen ve 8 futbolcu yollayan Göz- Göz'de son yolcular Grillo ile Ngando olacak. İzmir ekibi, 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunan iki isme bir miktar para ödeyerek göndermek istiyor. Öte yandan Bolu kampı Afyon'a alındı.
- 15.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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