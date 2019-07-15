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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Gözü Topal'da

Gözü Topal'da

'de transfer çalışmaları sürüyor. 'ı kadrosuna katmayı hedefleyen İzmir ekibi, kulüp bulamayan 33 yaşındaki futbolcuyla bir kez daha görüşecek. Göz-Göz, F.Bahçe’den Barış Alıcı’yı da kiralamak istiyor.

Güçlü bir kadro kurmak isteyen , 'dan vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce kontak kurduğu 33 yaşındaki orta sahayla hafta içi yine görüşecek. Avrupa'da oynamak istediğini ifade eden fakat kulüp bulamayan Topal ile Başkan konuşacak. Ayrıca F.Bahçe'nin geçen sezon Malatya'ya kiraladığı Barış Alıcı için de kiralama teklifi yapılacak.

TASARRUF ZAMANI
Yönetim bu sezon , Murat Paluli, Veli Çetin ve Batuhan Kırdaroğlu'nu bonservissiz olarak kadroya kattı. Transferde bonservisi elindeki oyuncular ile kiralık isimlere yönelen ve 8 futbolcu yollayan Göz- Göz'de son yolcular Grillo ile Ngando olacak. İzmir ekibi, 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunan iki isme bir miktar para ödeyerek göndermek istiyor. Öte yandan Bolu kampı Afyon'a alındı.
  1. 15.7.2019
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