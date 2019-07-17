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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ye doğru!

Barış Alıcı Göztepe'ye doğru!

'de geçen sezon son hafta son düdüğe kadar yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda da yaşamamak için transferde güçlü bir kadro kurmaya çalışan , 'den ayrılan ön libero ve sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı 'yı gündemine aldı.

Takıma saha içi ve dışında ağabeylik de yapacak tecrübeli bir yerli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek isteyen Göz-Göz'de Başkan 'in 4 yıl , 2 yıl ve 7 sezon formalarını giyip A 'ın önemli isimleri arasında yer alan 33 yaşındaki için nabız yokladığı ancak, "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" yanıtını aldığı öğrenildi.

Ligin en tecrübeli isimlerinden Mehmet Topal için eski kulübü Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia ediliyor. , Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Altınordu'dan ederek devre arasında 'a kiraladığı 22 yaşındaki sağ kanat için ise kiralama teklifine hazırlanıyor. Göztepe'de yabancılar Titi, Reis, Beto'dan sonra Poko da 'ye dönüp takıma katıldı. Borges'le yolları ayırmaya çalışan sarı-kırmızılılar, takımla Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etap çalışmalarına çıkan Arjantinli Grillo ve Fransız Ngando'ya ayrılmaları için resmi teklif götürdü. Yönetim, birer yıllık sözleşmeleri bulunan futbolculara ücretlerinin bir kısmını ödeyip sözleşmelerini feshetme teklifi yaptı.

  1. 17.07.2019
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