Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Fransa'dan! İşte o isim
Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler Max Kruse'nin önüne bir santrfor transferi yapmak istiyordu. Fenerbahçe, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. İşte o isim...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:05
Güncelleme: 17.07.2019 14:05
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Yaz transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor...
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek olan Sarı Kanarya'da öncelik, geçen sezon dağılan hücum hattını toparlamak.
Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de kiralık olarak Rizespor'a gönderen Fenerbahçe'de bu dönem üç forvet takviyesi yapılması bekleniyordu.
Bu doğrultuda çalışmalar yapan sarı-lacivertliler Allahyar ve Vedat Muriç'i kadrosuna katmıştı.