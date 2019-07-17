Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Fransa'dan! İşte o isim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Fransa'dan! İşte o isim

Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler Max Kruse'nin önüne bir santrfor transferi yapmak istiyordu. Fenerbahçe, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. İşte o isim...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:05 Güncelleme: 17.07.2019 14:05
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Fransa'dan! İşte o isim

Yaz transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Fransa'dan! İşte o isim

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Fransa'dan! İşte o isim

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek olan Sarı Kanarya'da öncelik, geçen sezon dağılan hücum hattını toparlamak.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Fransa'dan! İşte o isim

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de kiralık olarak Rizespor'a gönderen Fenerbahçe'de bu dönem üç forvet takviyesi yapılması bekleniyordu.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Fransa'dan! İşte o isim

Bu doğrultuda çalışmalar yapan sarı-lacivertliler Allahyar ve Vedat Muriç'i kadrosuna katmıştı.

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