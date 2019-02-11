Göztepe'den kritik galibiyet
11 Şubat 2019, Pazartesi
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'den kritik galibiyet

Göztepe'den kritik galibiyet

Spor Toto 'de 21. haftada konuk ettiği 'u 3-2 mağlup eden , ligin ikinci devresinde ilk puanlarına ulaştı.

karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin beraberliği yakalamasına engel olamayan sarı-kırmızılı ekip 'ın kaydettiği golle rakibini 3-2 mağlup etti. Ligde 21. haftanın ardından puanını 25'e çıkaran , haftayı averajla 10. sırada tamamladı.

İkinci devrede ilk puanlarına ulaşan Göztepe, iç sahada da 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Dünkü karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan , sarı-kırmızılı formayla ligde ilk golünü kaydetti. Deniz Kadah, 'de son golünü 7 Nisan 2018'de formasıyla 'a atmıştı.

Deniz Kadah gibi ligde ilk golünü Aytemiz Alanyaspor karşısında bulan , 19. haftada 1-0 yenildikleri maçında skor 0-0 iken bir penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.

Ligin ilk maçında Evkur karşısında sadece 54 dakika süre aldıktan sonra yabancı sayısı nedeniyle lisansı dondurulan Nabil Ghilas, tekrar lisansının çıkarıldığı ikinci devrede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Dünkü müsabakada 83. dakikada oyuna dahil olan Ghilas, attığı golle takımına galibiyet getiren isim oldu. Geçen yıl Göztepe formasıyla 6 golü bulunan Ghilas, son gol sevincini 27 Nisan 2018'de oynanan Kardemir Karabükspor maçında yaşamıştı.

Göztepe'de 3 cezalı
Ligde 17 Şubat Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Göztepe'de dünkü maçta kırmızı kartla cezalandırılan Serdar Gürler'in yanı sıra bu sezon 4. sarı kartlarını gören Celso Borges ile bu müsabakada forma giyemeyecek.

  1. 11.2.2019 11:13
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