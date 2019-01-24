Göztepe kupada 42 yıl sonra çeyrek finalde
24 Ocak 2019, Perşembe
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kupada 42 yıl sonra çeyrek finalde

Göztepe kupada 42 yıl sonra çeyrek finalde

'nda 'u saf dışı bırakarak çeyrek finale kalan , organizasyonda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Kupanın son 16 turunda ilk maçta 3-3 berabere kaldığı 'u dün 3-0 yenerek saf dışı bırakan , 1976-1977 sezonundan sonra çeyrek finale yükselmeyi başardı. O sezon çeyrek finalde 16 Mart 1977'de deplasmanda 'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 'de 30 Mart 1977'de konuk ettiği rakibine aynı skorla yenilerek kupaya veda etmişti.

Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti.

Göztepe'nin ara döneminde kadrosuna dahil ettiği Serdar Gürler, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Antalyaspor karşısında attı. Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Deniz Kadah ise Göztepe'de 8. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

Ligde rakip Galatasaray
'nda yoluna devam eden Göztepe, 19. hafta mücadelesinde 26 Ocak Cumartesi günü 'ı ağırlayacak.

Ligde bu sezon konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0, Beşiktaş'ı da 2-0 mağlup eden Göztepe, Galatasaray karşısında da galibiyet arayacak.

Cezalı 'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

  1. 24.1.2019 10:22
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