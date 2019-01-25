Süper Lig'de günün özeti! (25.01.19)

JAPONYA'DAN SİVASSPOR'A

Transferin hareketli kulübü Sivasspor, Japonya'da Yokohama takımından ayrılan 30 yaşındaki Portekizli golcü Hugo Vieira'yla el sıkıştı. Geçen sezon 44 maçta 21 gol, 5 asistlik bir katkı sağlayan tecrübeli santrfor, 2 sezonda 82 karşılaşmaya çıkıp 39 gol attı.

KAYSERİDE BİLAL ŞOKU

Kayserispor'da sakatlığı bulunan Bilal Başacıkoğlu'ndan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, bel fıtığı ameliyat geçiren 23 yaşındaki sol kanadın, nisan ayında çalışmalara başlayacağını açıkladı. Bilal, bu sezon 22 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle oynadı.

AKİGO HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

PFDK, Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı maçta esame listesinde 13 yabancı bulundurduğu için Akhisarspor'u 3-0 hükmen mağlup saydı. Öte yandan Bursaspor'a Fenerbahçe maçında çeşitli sebeplerden 300 bin TL para ile bazı tribünlerine bloke cezası verildi.

ERZURUMSPOR'DA ÖZER GÖNDERİLDİ

Konyaspor maçında oyundan alındığı için devre arasında stadı terk eden Özer Hurmacı ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada; Özer Hurmacı'nın kontratının karşılıklı feshedildiği bildirildi. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, Dadaş'ta 16 maçta 1 asistle oynadı.

MALATYA'DA BİR TRANSFER DAHA

Transferin hızlı takımlarından Y.Malatyaspor, Balıkesirspor'dan ayrılan Bülent Cevahir'e imza attırmaya hazırlanıyor. Balkes'ten ayrılma gerekçesi olarak mental yorgunluğu öne süren 26 yaşındaki sol bek, bu sezon kırmız-beyazlı formayla 18 maçta, 1 asist yaptı.

AGBENYENU GÖZTEPE'DE

Göztepe, Sporting Lizbon'un Ganalı sol beki Lumor Agbenyenu'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. GözGöz, 22 yaşındaki genç futbolcunun transferini sosyal medyada yeni bir akım olan '10 Years Challenge' (10 yıllık değişim) başlığıyla duyurdu.