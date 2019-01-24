Galatasaray anlaştı Fenerbahçe bozdu!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine 6-0'lık Ankaragücü ile başlayan Galatasaray, yılan hikayesine dönüşen santrfor transferini de bu hafta içerisinde sonlandırarak şampiyonluk yolunda ciddi bir adım daha atmak istiyor.
24 Ocak 2019 Perşembe, 21:48:30
Güncelleme: 21:58:23
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Sarı-kırmızılı takım, ara transferde kadroya Emre Taşdemir ve Marcao'yu katarken, eski oyuncusu Semih Kaya'yı da kiralamıştı.
Galatasaray taraftarı ise yönetimden forvet transferi bekliyor.
Galatasaray'ın forvet transferindeki bir numaralı adayı ise Alan Carvalho.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Alan transferini bitirmek için oyuncunun takımıyla beraber kamp yaptığı Dubai'ye gitmişti.