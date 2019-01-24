Galatasaray anlaştı Fenerbahçe bozdu! - Fotomaç
24 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray anlaştı Fenerbahçe bozdu!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine 6-0'lık Ankaragücü ile başlayan Galatasaray, yılan hikayesine dönüşen santrfor transferini de bu hafta içerisinde sonlandırarak şampiyonluk yolunda ciddi bir adım daha atmak istiyor.

24 Ocak 2019 Perşembe, 21:48:30 Güncelleme: 21:58:23
Galatasaray anlaştı Fenerbahçe bozdu!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray anlaştı Fenerbahçe bozdu!

Sarı-kırmızılı takım, ara transferde kadroya Emre Taşdemir ve Marcao'yu katarken, eski oyuncusu Semih Kaya'yı da kiralamıştı.

Galatasaray anlaştı Fenerbahçe bozdu!

Galatasaray taraftarı ise yönetimden forvet transferi bekliyor.

Galatasaray anlaştı Fenerbahçe bozdu!

Galatasaray'ın forvet transferindeki bir numaralı adayı ise Alan Carvalho.

Galatasaray anlaştı Fenerbahçe bozdu!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Alan transferini bitirmek için oyuncunun takımıyla beraber kamp yaptığı Dubai'ye gitmişti.

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