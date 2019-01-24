Göz'ü kupada! – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Göz'ü kupada!

Göz'ü kupada!

A Spor’dan naklen yayınlanan mücadelede ekibi 21’de ’in kendi kalesine, 39’da Serdar ve 66’da Deniz’in golleriyle yükseldi.

Ziraat son 16 turu maçında 'in iki güçlü ekibinden 3-3'ün rövanşında 'yı konuk etti. A Spor'dan naklen yayınlanan maçın 21. dakikasında Göztepe'den Castro'nun çevirdiği topa ters vuran kendi ağlarını havalandırdı. 39'da savunma arkasına atılan uzun topta kalesini terk eden Ferhat Kaplan ıskalayınca topu boş kaleye tek vuruşla yolladı. İlk devre böylelikle Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

KADAH SAHNEDE
2-0'ın rahatlığıyla ikinci yarıya çıkan Göztepe, 66'da golcüsü Deniz Kadah ile skoru 3-0'a taşıdı. Antalya'da Doğukan, Göztepe'de Yasin'in goller kaçırdığı ikinci devrede başka gol çıkmayınca Göz-Göz toplamda 6-3'lük skorla kalmayı başardı. Göztepe takımında maç sonunda büyük sevinç yaşandı.

AVRUPA'NIN EN KISA YOLU
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Kupası'nda çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "3-3'ün rövanşında erken sayılabilecek bir dakikada öne geçmek önemliydi. Rakip takım iki bireysel hata yaptı ama bu hatalara oyuncularım zorladı. Türkiye Kupası, Avrupa Ligi'ne katılmanın en kısa yolu" dedi.

SERDAR'DAN SİFTAH
Göztepe'nin devre arası transferi Serdar Gürler, sarı-kırmızılı formayla ikinci maçına çıktı. İlk karşılaşmasını Yeni deplasmanında oynayan Serdar, 39. dakikada kalecinin hatasını değerlendirerek Göztepe'deki ilk golünü kaydetti

  1. 24.1.2019
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