Göz'ü kupada!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Süper Lig'in iki güçlü ekibinden Göztepe 3-3'ün rövanşında Antalya'yı konuk etti. A Spor'dan naklen yayınlanan maçın 21. dakikasında Göztepe'den Castro'nun çevirdiği topa ters vuran Osman Çelik kendi ağlarını havalandırdı. 39'da savunma arkasına atılan uzun topta kalesini terk eden Ferhat Kaplan ıskalayınca Serdar Gürler topu boş kaleye tek vuruşla yolladı. İlk devre böylelikle Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



KADAH SAHNEDE

2-0'ın rahatlığıyla ikinci yarıya çıkan Göztepe, 66'da golcüsü Deniz Kadah ile skoru 3-0'a taşıdı. Antalya'da Doğukan, Göztepe'de Yasin'in goller kaçırdığı ikinci devrede başka gol çıkmayınca Göz-Göz toplamda 6-3'lük skorla çeyrek finale kalmayı başardı. Göztepe takımında maç sonunda büyük sevinç yaşandı.



AVRUPA'NIN EN KISA YOLU

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "3-3'ün rövanşında erken sayılabilecek bir dakikada öne geçmek önemliydi. Rakip takım iki bireysel hata yaptı ama bu hatalara oyuncularım zorladı. Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmanın en kısa yolu" dedi.



SERDAR'DAN SİFTAH

Göztepe'nin devre arası transferi Serdar Gürler, sarı-kırmızılı formayla ikinci maçına çıktı. İlk karşılaşmasını Yeni Malatya deplasmanında oynayan Serdar, 39. dakikada kalecinin hatasını değerlendirerek Göztepe'deki ilk golünü kaydetti