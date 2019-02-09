Göztepe çıkış peşinde
09 Şubat 2019, Cumartesi
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çıkış peşinde

Göztepe çıkış peşinde

'de ikinci devrede oynadığı 3 karşılaşmada puan alamayan , 21. hafta mücadelesinde yarın 'u ağırlayacak.

Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak.

Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan , 21. haftaya 22 puanla, düşme hattının 2 puan üzerinde girdi. Son 3 maçını kaybeden Göztepe, ligdeki son 9 müsabakada ise sadece 4 puan alabildi.

temsilcisi, evinde oynadığı son 3 maçta ise sadece 1 puan alabildi ve bu müsabakalarda gol atamadı.

Son 6 maçında mağlubiyeti bulunmayan ise 21. haftaya 25 puanla girdi.

Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Cameron Jerome'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek. Nabil Ghilas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

  1. 9.2.2019 10:30
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