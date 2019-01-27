Göztepe şanssızlığına yanıyor
Spor Toto Süper Lig’de iki topunun direkten döndüğü, bir de penaltı kaçırdığı maçta Galatasaray’dan puan alamayan Göztepe, kaçan galibiyete yanıyor.
Cimbom'a şansı tutmadı
Ligin ilk yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u deviren ancak deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Göztepe, rakibinden rövanşı alamadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Henry Onyekuru'nun attığı golle kazanan Galatasaray, İzmir'de oynanan maçta ise Sinan ile galibiyeti kaptı. Öte yandan Fatih Terim'in Göztepe uğuru İzmir'de de devam etti. Geçen sezon göreve gelen Terim eski takımına 3 kez rakip olurken, Galatasaray bu maçları kazanmayı başardı.
Borges'e tepki var
Göztepe bu sezon ligde ilk kez penaltı kullanırken, atış için topun başına geçen Celso Borges meşin yuvarlağı auta yolladı. Penaltının kaçmasının ardından hem taraftarlar hem de futbolcular büyük bir üzüntü yaşarken, karşılaşmanın ardından sosyal medyada Göztepeli taraftarların hedefinde Borges vardı. Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Kosta Rikalı orta saha, penaltıyı da kaçırınca Göztepeli taraftarların tepkisini çekti.
Poko Kadıköy'de yok
Haftayı puan kaybıyla kapayan Göztepe, Poko'yu da kaybetti. Maçtan önce üç sarı kartla sınırda bulunan deneyimli orta saha oyuncusu, 74. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. Böylece 4 sarı karta ulaşan Poko, önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe maçında kadroda yer alamayacak. Öte yandan sakatlanarak oyundan çıkan Gassama'nın son durumunun ise çekilecek olan MR'dan sonra belli olacağı öğrenildi.
- 27.1.2019 12:27
- Güncelleme: 27.1.2019 12:27
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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