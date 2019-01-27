Gecenin rengi sarı-kırmızı

Bornova Stadı'nda dün tribünlerde boş yer kalmadı. Göztepe ve Galatasaray taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 12 bin 500 kişilik stadı dolduran her iki takımın taraftarları, 90 dakikaya damga vurdu. Renktaşların mücadelesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, futbolun önüne geçecek bir olay yaşanmadı. Bu arada Göztepe taraftarları maç öncesi, "Sarıyla kırmızılı bir sana yakışıyor" yazılı pankart açtı.



YASİN SÜRPRİZİ!

Sezon başında transfer olduğu Göztepe'de en skorer isim olan Yasin Öztekin, eski takımı Galatasaray'a karşı dün yedek soyunda. İzmir temsilcisinin hocası Kemal Özdeş, yıldız futbolcunun yerine Serdar Gürler'e şans verdi. Özdeş; 71'de de Serdar'ı alıp, Yasin'i oyuna sürdü.



POKO CEZALI

Göztepe'nin yıldız ismi Andre Poko, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki Gabonlu oyuncu, 20. haftada İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynanacak zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.



10 KİŞİ BİTİRDİLER

Göztepe maçın 88. dakikasından sonra 10 kişi oyuna devam etti. Sakatlanan Gassama, saha dışına alınırken, İzmir ekibi oyuncu değiştirme hakkı bittiği için 1 kişi eksik oynadı.



'TÜRKİYE İHRACATLA YÜKSELECEK'

Tüm maçlarıda olduğu gibi Göztepe-Galatasaray karşılaşması öncesi de futbolcular aynı pankartla sahaya çıktı. İki takım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, 'Türkiye İhracatla Yükselecek' pankartını taşıdı.