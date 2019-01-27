Gecenin rengi sarı-kırmızı – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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Gecenin rengi sarı-kırmızı

Gecenin rengi sarı-kırmızı

'nda dün tribünlerde boş yer kalmadı. ve taraftarları, karşılaşmaya gösterdi.

'nda dün tribünlerde boş yer kalmadı. ve taraftarları, karşılaşmaya gösterdi. 12 bin 500 kişilik stadı dolduran her iki takımın taraftarları, 90 dakikaya damga vurdu. Renktaşların mücadelesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, futbolun önüne geçecek bir olay yaşanmadı. Bu arada Göztepe taraftarları maç öncesi, "Sarıyla kırmızılı bir sana yakışıyor" yazılı pankart açtı.

YASİN SÜRPRİZİ!
Sezon başında transfer olduğu Göztepe'de en skorer isim olan , eski takımı Galatasaray'a karşı dün yedek soyunda. temsilcisinin hocası , yıldız futbolcunun yerine Serdar Gürler'e şans verdi. Özdeş; 71'de de Serdar'ı alıp, Yasin'i oyuna sürdü.

POKO CEZALI
Göztepe'nin yıldız ismi Andre Poko, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki Gabonlu oyuncu, 20. haftada 'da 'ye karşı oynanacak zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

10 KİŞİ BİTİRDİLER
Göztepe maçın 88. dakikasından sonra 10 kişi oyuna devam etti. Sakatlanan Gassama, saha dışına alınırken, İzmir ekibi oyuncu değiştirme hakkı bittiği için 1 kişi eksik oynadı.

'TÜRKİYE İHRACATLA YÜKSELECEK'
Tüm maçlarıda olduğu gibi Göztepe-Galatasaray karşılaşması öncesi de futbolcular aynı pankartla sahaya çıktı. İki takım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, 'Türkiye İhracatla Yükselecek' pankartını taşıdı.

  1. 27.1.2019
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