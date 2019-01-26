Fatih Terim çılgına döndü! Şok tepki...

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0'la geçti. Maçın ikinci yarısında ise ön plana çıkan bir an yaşandı... FOTOMAC.COM.TR
26 Ocak 2019 Cumartesi, 20:59:25
Güncelleme: 21:16:36
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Galatasaray, Göztepe maçı İzmir'de yağan yağmurun etkisiyle kötü bir zeminde oynandı.
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Oyuncular zor anlar yaşarken, topa vurmakta zorluk çektikleri anlar da oldu.
Karşılaşmada özellikle öyle bir an vardı ki teknik direktör Fatih Terim adeta çılgına döndü.
Galatasaray'da Onyekuru, karşılaşmanın 83. dakikasında Tayfur Bingöl ve Gassama'nın ikili baskısında topun dibine doğru girip meşin yuvarlağı geriye doğru hiçbir takım arkadaşının olmadığı bir yere attı.
Bu havadan gelen topa Fatih Terim hareketlendi ve yedek kulübesine doğru havadan gelen topa gelişine sert bir vuruş yaptı.