Göztepe galibiyeti unuttu

Çeyrek final ilk karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar Barış Alıcı'nın golüyle maçı 1-0 kaybederek avantaj yitirdi. Tam 42 yıl sonra kupada çeyrek final oynayan Göz-Göz, son 3 resmi maçını kaybedip camiasını üzdü. Göztepe'nin gol yollarındaki sıkıntısı ise iyice su yüzüne çıktı. Ligde Galatasaray'a 1-0, Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen İzmir ekibi Malatya deplasmanında da sevinç yaşayamadı.

Göztepe bu sezon Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı 3 karşılaşmayı kaybetti. Renktaşı karşısında bir türlü şeytanın bacağını kıramayan Göztepe ligin ilk haftasında Bornova Stadı'ndaki randevuyu 3-1 kaybederken, ikinci yarıda da rakibine deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Kupada bir kez daha Yeni Malatyaspor'a yenilen Göztepe'nin İzmir'deki rövanşta nasıl bir skor alacağı şimdiden merak konusu oldu.



Teknik direktör Kemal Özdeş ise alınan yenilgiye rağmen yarı final şanslarının sürdüğünü dile getirdi. "İkinci yarıda gol atmak için takımım oldukça iyi mücadele etti" diyen Özdeş, "Malatya'da gol bulmak elbette çok önemliydi. Özellikle ilk devrede çok fazla pozisyon olmadı. İkinci yarı ise golü bulmak için çabaladık. Tur rövanşa kaldı. İç saha avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Yeni Malatyaspor'u evimizde en az 2 farklı skorla yenmek zorundayız. Bunu başarabilecek kalitede futbolculara sahibiz. Yerin final hedefimiz devam ediyor, inanıyoruz" yorumunu yaptı. Cumartesi günü Bornova Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına başladı. Karşılaşmadan mutlak 3 puan bekleyen Göztepe'de sakatlıkları süren golcü Ghilas ile sol bek Traore Alanya'ya karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında Sadık'a yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gören golcü Jarome'un da en 2 müsabakan men edilmesi bekleniyor.