Süper Lig'de günün özeti! (09.02.19)

'ARTIK ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ'



Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı da kaybeden Göztepe, bugün oynanacak Alanya karşılaşmasıyla nefes almak istiyor. Göz-Göz'ün Teknik Direktörü Kemal Özdeş, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, "Taraftarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyorum. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğiz" yorumunu yaptı.



ALANYA'NIN KORKUSU YOK



Sergen Yalçın yönetiminde ligde 8 maçta sadece 1 yenilgi alan Alanyaspor, 6 haftalık yenilmezlik serisini Göztepe'de sürdürmek istiyor. Akdeniz ekibini alt sıralardan kurtaran Yalçın, İzmir'de zor bir atmosferde maça çıkacaklarını ancak Galatasaray karşısında kaybedilen 2 puanı bu hafta telafi etmek istediklerini belirtti.



İLK GOLÜMÜ ATACAĞIM



Yeni Malatyaspor'un Fulham'dan kiraladığı Aboubakar Kamara, bugün Konyaspor'a sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atacağını söyledi. Fransız santrfor, teknik direktör Erol Bulut'tan şans gelmesi halinde elinden geleni yapacağını ve taraftarı sevindirmek istediğini kaydetti.



YEMEMEK ÇOK ÖNEMLİ



Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son 5 maçta yenilmemelerinin en önemli nedeni olarak kalelerini gole kapatmalarını gösterdi. Kocaman, Malatya'nın Guilherme ve Aleksic'in ardından Kamara transferiyle güçlü bir takım olduklarını ve durdurmayı hedeflediklerini aktardı.



"DEĞİŞECEK"



Mbaye Diagne'siz ligde ve kupada yaptığı son 4 maçı kaybeden Kasımpaşa sistem değişikliğine gidiyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin Senegalli yıldızın yerine birini koymak yerine, sahadaki dizilişi ve oyundaki taktik disiplini değiştirmek istediği kaydedildi.



ÜÇ MÜJDE



17 puanla ligin dibine demir atan Akhisar'da Bilal Kısa ve Kadir Keleş iyileşti. Stoper Cocalic'in de cezası sona erdi. Kupada Kasımpaşa'yı 3-1 devirirken çok iyi oynadıklarını hatırlatan Cihat Arslan, Sivas'tan 3 puan almak istediklerini belirtti.



TARAFTARA 3 PUAN SÖZÜ VERDİLER



Süper Lig'de son 9 maçın 8'ini kaybedip, 1'inde berabere kalan Ankaragücü, yarın karşılaşacağı Kasımpaşa'yı devirerek kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Hafta içinde sarı-lacivertli taraftarın tesislere gelerek moral verdiği takımda oyuncuların galibiyet sözü verdiği kaydedildi. Teknik direktör Mustafa Kaplan da Kasımpaşa'yı evine eli boş göndereceklerini iddia etti.