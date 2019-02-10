Süper Lig'de günün özeti! (09.02.19)
10 Şubat 2019, Pazar
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'de günün özeti! (09.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (09.02.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

'ARTIK ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ'

'de çıktığı son 3 maçı da kaybeden , bugün oynanacak Alanya karşılaşmasıyla nefes almak istiyor. Göz-Göz'ün Teknik Direktörü Kemal Özdeş, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, "Taraftarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyorum. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğiz" yorumunu yaptı.

ALANYA'NIN KORKUSU YOK

yönetiminde ligde 8 maçta sadece 1 yenilgi alan Alanyaspor, 6 haftalık yenilmezlik serisini Göztepe'de sürdürmek istiyor. Akdeniz ekibini alt sıralardan kurtaran Yalçın, İzmir'de zor bir atmosferde maça çıkacaklarını ancak Galatasaray karşısında kaybedilen 2 puanı bu hafta telafi etmek istediklerini belirtti.

İLK GOLÜMÜ ATACAĞIM

'un Fulham'dan kiraladığı Aboubakar Kamara, bugün Konyaspor'a sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atacağını söyledi. Fransız santrfor, teknik direktör Erol Bulut'tan şans gelmesi halinde elinden geleni yapacağını ve taraftarı sevindirmek istediğini kaydetti.

YEMEMEK ÇOK ÖNEMLİ

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son 5 maçta yenilmemelerinin en önemli nedeni olarak kalelerini gole kapatmalarını gösterdi. Kocaman, Malatya'nın Guilherme ve Aleksic'in ardından Kamara transferiyle güçlü bir takım olduklarını ve durdurmayı hedeflediklerini aktardı.

"DEĞİŞECEK"

Mbaye Diagne'siz ligde ve kupada yaptığı son 4 maçı kaybeden sistem değişikliğine gidiyor. Teknik direktör 'nin Senegalli yıldızın yerine birini koymak yerine, sahadaki dizilişi ve oyundaki taktik disiplini değiştirmek istediği kaydedildi.

ÜÇ MÜJDE

17 puanla ligin dibine demir atan Akhisar'da ve iyileşti. Stoper Cocalic'in de cezası sona erdi. Kupada Kasımpaşa'yı 3-1 devirirken çok iyi oynadıklarını hatırlatan , Sivas'tan 3 puan almak istediklerini belirtti.

TARAFTARA 3 PUAN SÖZÜ VERDİLER

Süper Lig'de son 9 maçın 8'ini kaybedip, 1'inde berabere kalan Ankaragücü, yarın karşılaşacağı Kasımpaşa'yı devirerek kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Hafta içinde sarı-lacivertli taraftarın tesislere gelerek moral verdiği takımda oyuncuların galibiyet sözü verdiği kaydedildi. Teknik direktör Mustafa Kaplan da Kasımpaşa'yı evine eli boş göndereceklerini iddia etti.

  1. 10.2.2019
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