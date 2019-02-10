BB Erzurumspor'dan lidere çelme
Lider, henüz 11. dakikada Opseth’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Kümede kalma savaşı veren mavi-beyazlılar ise 74’te kaptanı Egemen Korkmaz ile 1 puanı taştan çıkardı.
Süper Lig'de ikinci yarıya harika başlayan Başakşehir, evinde sürpriz bir puan kaybı yaşadı. 17. sıradaki Erzurum'u konuk eden lacivert-turuncular maça çok baskılı başladı. İlk 10 dakikada Erzurum'a orta sahayı geçirtmeyen Başakşehir baskının meyvesini hemen aldı. 11. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Erzurum'un forveti Opseth, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi filelerine gönderdi.
BÜYÜKLERİ SEVİYOR
Erzurum ikinci yarıda oyunun kontrolünü daha çok ele aldı. 74. dakikada Emrah Başsan ile duran top kullanan mavi- beyazlılar, kaptan Egemen Korkmaz'ın sert kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca Başakşehir, 3 maç aradan sonra puan kaybetti. Erzurum bu sezon Trabzon (0-0), F.Bahçe (2-2), Beşiktaş (1-1) ve Başakşehir'den (1-1) 1'er puan almayı başardı.
CLICHY ŞOKU
Başakşehir'in tecrübeli sol beki Gael Clichy, 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Fransız futbolcunun yerine farklı pozisyanlarda oynayan Attamah girdi.
KREDİMİZ VAR
Süper Lig'in lideri Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, Erzurum'un sanılandan daha zor bir ekip olduğunu belirtirken, kaybedilen 2 puandan ders çıkaracaklarını söyledi. Avcı, "Şu anda en yakın rakibimizin maç fazlasıyla da olsa 9 puan önündeyiz. Haftaya Antalya'yla oynayacağız. Kaybımızı telafi edeceğiz" dedi.
HİÇ KOLAY GEÇMEDİ
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lider ile deplasmanda oynamanın çok zor olduğunu ifade etti. Özdilek, "Kümede kalma savaşı veren her takım canını dişine takarak oynuyor. Buraya puan almaya gelmiştik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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