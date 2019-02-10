Çaykur Rizespor'dan karavana

Yaptığı transferlerle ikinci yarıya hızlı giren Çaykur Rizespor, evinde son haftaların düşüşteki ekibi Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, 6. dakikada Vedat Muriqi'nin orta şut karışımı vuruşunun 90'a gitmesiyle 1-0 öne geçti. Öne geçmenin rehavetiyle skoru korumaya yönelik bir oyuna dönen Rize'de 27. dakikada Umar Aminu sakatlandı. İlk yarı Rize'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



DÖNÜŞLERİN TAKIMI



Rize ikinci yarıda tehlikeli ataklar oluştursa da farkı açamadı. Antalya 68'de Nazım Sangare'nin sağ kanattan yaptığı ortaya dokunan Mevlüt Erdinç ile skora dengeyi getirdi. Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan böylece 1 puan çıkarmayı başardı. Akdeniz ekibi, bu sezon beşinci kez geriye düştüğü maçtan puan aldı. Antalya; Konya (3-3), Rize (2-1 ve 1-1), Sivas (2-1), Kasımpaşa'dan (2-1) puan aldı.



"ŞANSA ATTIM"



Rize'de jeneriklik bir gol atan Muriqi, şansının yardım ettiğini söyledi. Muriqi, "Topu Umar'a atmak istedim. Bilerek vurdum desem yalan olur. Şans golü oldu" dedi.