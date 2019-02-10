Çaykur Rizespor'dan karavana
10 Şubat 2019, Pazar
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'dan karavana

Çaykur Rizespor'dan karavana

Muriqi’nin muhteşem golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, 68’de ’i durduramadı. Mavi-yeşilliler, 3 maç aradan sonra puan kaybetti. Kırmızı-beyazlılar galibiyete hasret kaldı.

Yaptığı transferlerle ikinci yarıya hızlı giren , evinde son haftaların düşüşteki ekibi ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, 6. dakikada Vedat Muriqi'nin orta şut karışımı vuruşunun 90'a gitmesiyle 1-0 öne geçti. Öne geçmenin rehavetiyle skoru korumaya yönelik bir oyuna dönen Rize'de 27. dakikada Umar Aminu sakatlandı. İlk yarı Rize'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DÖNÜŞLERİN TAKIMI

Rize ikinci yarıda tehlikeli ataklar oluştursa da farkı açamadı. Antalya 68'de Nazım Sangare'nin sağ kanattan yaptığı ortaya dokunan ile skora dengeyi getirdi. Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan böylece 1 puan çıkarmayı başardı. Akdeniz ekibi, bu sezon beşinci kez geriye düştüğü maçtan puan aldı. Antalya; Konya (3-3), Rize (2-1 ve 1-1), Sivas (2-1), 'dan (2-1) puan aldı.

"ŞANSA ATTIM"

Rize'de jeneriklik bir gol atan Muriqi, şansının yardım ettiğini söyledi. Muriqi, "Topu Umar'a atmak istedim. Bilerek vurdum desem yalan olur. Şans golü oldu" dedi.

  1. 10.2.2019
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