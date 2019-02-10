Çaykur Rizespor'dan karavana
Muriqi’nin muhteşem golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, 68’de Mevlüt Erdinç’i durduramadı. Mavi-yeşilliler, 3 maç aradan sonra puan kaybetti. Kırmızı-beyazlılar galibiyete hasret kaldı.
Yaptığı transferlerle ikinci yarıya hızlı giren Çaykur Rizespor, evinde son haftaların düşüşteki ekibi Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, 6. dakikada Vedat Muriqi'nin orta şut karışımı vuruşunun 90'a gitmesiyle 1-0 öne geçti. Öne geçmenin rehavetiyle skoru korumaya yönelik bir oyuna dönen Rize'de 27. dakikada Umar Aminu sakatlandı. İlk yarı Rize'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DÖNÜŞLERİN TAKIMI
Rize ikinci yarıda tehlikeli ataklar oluştursa da farkı açamadı. Antalya 68'de Nazım Sangare'nin sağ kanattan yaptığı ortaya dokunan Mevlüt Erdinç ile skora dengeyi getirdi. Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan böylece 1 puan çıkarmayı başardı. Akdeniz ekibi, bu sezon beşinci kez geriye düştüğü maçtan puan aldı. Antalya; Konya (3-3), Rize (2-1 ve 1-1), Sivas (2-1), Kasımpaşa'dan (2-1) puan aldı.
"ŞANSA ATTIM"
Rize'de jeneriklik bir gol atan Muriqi, şansının yardım ettiğini söyledi. Muriqi, "Topu Umar'a atmak istedim. Bilerek vurdum desem yalan olur. Şans golü oldu" dedi.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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