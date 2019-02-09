Burak Yılmaz'dan teşekkür – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'dan teşekkür

Burak Yılmaz'dan teşekkür

'ın 'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan , hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.

'ın 'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan , hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan deneyimli golcü, Dorukhan Toköz ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.


  1. 9.2.2019 22:16
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