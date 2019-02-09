Burak Yılmaz'dan teşekkür
Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.
Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.
Mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan deneyimli golcü, Dorukhan Toköz ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
- 9.2.2019 22:16
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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