Fikret Orman'dan ayrılık sözleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçeceği iddiaları ile alakalı açıklamalarda bulundu. Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

"Çok mutluyuz. Beşiktaş artık iyi bir hava yakaladı. Camia ve takımla beraber iyi bir hava var. Lige de iyi başladık. Güzel bir galibiyet aldık."

"Kagawa kendini ispat etmiş bir oyuncu ama bugün konuşulması gereken kişi Burak Yılmaz. Maç öncesi taraftarımız tribüne çağırdı ve iki gol attı. İlk gol zor bir goldü. İkincisini de kendi yarattı."

"Beşiktaş devre arası kampını iyi geçirdi. Konuşulması gereken noktalardan biri Isimat-Mirin. Vida ile iyi bir ekip oldular. Adriano'nun katkısı da artınca performansları katlanıyor."

"Beşiktaş devre arası kampını iyi geçirdi. Konuşulması gereken noktalardan biri Isimat-Mirin. Vida ile iyi bir ekip oldular. Adriano'nun katkısı da artınca performansları katlanıyor. An itibari ile liderden 9 puan gerideyiz ama iyi bir yoldayız."

"Şenol Güneş Bursaspor'dan geldi. Orada sözleşmesi bitti ve geldi. Sözleşmesi bitince oturduk konuştuk. Şu anda Milli Takım'ın başında Lucescu var. Bugün de maçtaydı. Bizim hocamız da takımın başındaydı. Bunları konuşmak şimdi doğru değil."

"Bunların konuşulmasını şık da bulmuyorum. Futbolun içinde büyük bir ekonomi dönüyor. Şenol Güneş'in sözleşmesi bitiyor ve bizim de sezon sonunda kongremiz var."

"Şu anki gündemimizde seçim yok. Sezon sonunu konuşmuyoruz da. Lige odaklandık. Lucescu'nun sözleşmesinin bitip bitmediğini de bilmiyorum. Lucescu ayrılır, Şenol Güneş gitmek isterse olabilir."

"Şimdiden de görüşüp gitmek isteyebilir. Futbolcular gibi hocalar da bunu yapabiliyor. Şenol Güneş ile olan bireysel ilişkimiz üst düzeydedir. Hoca kulübünün başında, sezon sonuna kadar da sözleşmesi var."

"Şu an neden Beşiktaş hocasını göndermek istesin. Hocamızı göndermek niyetimiz yok. Sezon sonu oturur şartları konuşuruz. Şartları beğenmeyebilir, Milli Takım'a ya da herhangi bir dünya kulübüne gidebilir."

"Bazı futbolcularımızla yollarımızı ayırmak istiyoruz ama futbolcular gitmiyor. Gönderebiliyor muyuz? Futbolcu kalmak istiyor, Beşiktaş da kontratın gereklerini yerine getiriyor."

"Bizim bundan sonraki maçlarımıza konsantre olmamız lazım. Boş gündemlerle ilgilenmemeliyiz."

"Beşiktaş yönetimi "hocamızın kalmasını istiyoruz" niyetini göstermek durumundadır. Neden Şenol Güneş'le 2019'a kadar sözleşme yaptık? Çünkü seçim var. Aynı şeyleri söylemekten bıktım. Hocamıza sözleşme önereceğiz ama sürecin sonunda yapacağız."

"Hocamız kalmak isterse ve devam etmek isterse devam ederiz. Lucescu giderse ve hocamız gitmek isterse, bu da normaldir."

"Ben de, yönetim kurulu da hocamızı çok seviyoruz."

"Quaresma kontratlı futbolcumuz. Avrupa ve Orta Doğu'daki transfer dönemi bitti. Gitmek isterse gidebilir. Kalmak isterse de kontratı var, kalabilir. Oyuncuyu zorla göndermiyoruz. Bugünden yarına olacak şey değil."

"Quaresma'nın 15-17 senelik kariyerinin 7 senesi Beşiktaş'ta geçmiş. Onun üzüleceği bir şey olsun istemeyiz."

"Benim de Beşiktaş'taki başkanlık kontratım Mayıs ayında sona erecek. O zamana dek bir şey yapmam başkanlığa yakışmaz. Şenol Güneş ülkenin bir değeri. Milli Takım'dan istemeden ayrıldı. Gitmek isteyebilir."

"Slaven Bilic Beşiktaş'tan ayrılırken kızlarım onu havaalanında uğurladı."