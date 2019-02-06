Yeni Malatyaspor sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanan maçı, ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip tamamladı.
Yeni Malatyaspor ve Göztepe arasındaki rövanş karşılaşması 26 Şubat'ta oynanacak.
MAÇIN GOLLERİ
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Beto sağına gelen topu yatarak kontrol etti.
35. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında savunmada Kadu'nun uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Titi'ye çarparak altıpas içi sol çaprazdaki Eren Tozlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Kadu'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Eren Tozlu'nun derinlemesine pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Barış Alıcı'nın kaleci Beto ile karşı karşıya yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
63. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Deniz Kadah kafayla dokundu meşin yuvarlak kalecide kaldı.
79. dakikada serbest vuruştan ceza sahasına gelen ortada Titi'nin kafa vuruşu auta çıktı.
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular karşılaşmaya İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vermek amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" yazılı pankartla sahaya çıktı.
STAT: Yeni Malatya
HAKEM: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çiçek
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Barış Alıcı, Eren Tozlu, Bifouma, Adem Büyük
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Poko, Gouffran, Castro, Halil Akbunar, Deniz Kadah
GOL: Dk. 44 Barış Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KART: Dk. 20 Halil Akbunar (Göztepe)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.