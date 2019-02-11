Göztepe şov
İzmir ekibinin, 2-0 öne geçtiği maçta Alanya geri döndü. Cezayirli santrfor, 89’daki röveşatasıyla hem siftah yaptı hem de 3 haftalık kabusa ‘dur’ dedi.
Süper Lig'de 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı, gol düellosu şeklinde geçen maçta, Göztepe, Alanya'yı 3-2 yendi. Henüz 1'de Djalma'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Beto devleşti. 20'de Yasin'in direkten dönen topunu Deniz kafayla ağlarla buluşturdu: 1-0. 31'de Castro'nun ortasını bu sefer Borges kafayla tamamladı: 2-0. Alanya 42'de Tzavellas'ın kafa vuruşuyla umutlandı: 2-1.
ALANYA'DA SERİ SONU
İkinci yarıda 61'de Tzavellas'tan sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşunu Haydar kurtardı. 74'te Djalma'nın ara pasıyla Beto'yu karşısına alan Cisse, klas bir plaseyle tribünleri şoke etti: 2-2. Tekrar galibiyet için bastıran Göz-Göz, 89'da Ghilas'ın röveşatasıyla 3 maçlık yenilgi serisini bitirdi. Alanyaspor'un ise kulüp tarihine geçen 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
GÖZ-GÖZ COŞTU BİR KERE
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, zor bir zamanda önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Özdeş, "Taraftarımız hafta içinde tesislerimize gelerek pankartlarla bize çok güzel enerji verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet elde ettik. Sıralama açısından çok önemli bir 3 puan. Bundan sonra kalan maçlarda çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kayserispor deplasmanında da kazanmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
- 11.2.2019
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Göztepe şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.