Göztepe şov

Süper Lig'de 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı, gol düellosu şeklinde geçen maçta, Göztepe, Alanya'yı 3-2 yendi. Henüz 1'de Djalma'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Beto devleşti. 20'de Yasin'in direkten dönen topunu Deniz kafayla ağlarla buluşturdu: 1-0. 31'de Castro'nun ortasını bu sefer Borges kafayla tamamladı: 2-0. Alanya 42'de Tzavellas'ın kafa vuruşuyla umutlandı: 2-1.



ALANYA'DA SERİ SONU

İkinci yarıda 61'de Tzavellas'tan sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşunu Haydar kurtardı. 74'te Djalma'nın ara pasıyla Beto'yu karşısına alan Cisse, klas bir plaseyle tribünleri şoke etti: 2-2. Tekrar galibiyet için bastıran Göz-Göz, 89'da Ghilas'ın röveşatasıyla 3 maçlık yenilgi serisini bitirdi. Alanyaspor'un ise kulüp tarihine geçen 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.



GÖZ-GÖZ COŞTU BİR KERE

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, zor bir zamanda önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Özdeş, "Taraftarımız hafta içinde tesislerimize gelerek pankartlarla bize çok güzel enerji verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet elde ettik. Sıralama açısından çok önemli bir 3 puan. Bundan sonra kalan maçlarda çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kayserispor deplasmanında da kazanmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.