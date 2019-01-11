Genç dinamo Göztepe’de

Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle yerli futbolcuya yönelen Göz-Göz, İspanya'da Huesca'da oynayan Serdar Gürler'i kiraladıktan sonra bir transferi daha bitirdi. Sarıkırmızılılar, Almanya'da Fortuna Düsseldorf'un rezerv takımında oynayan 19 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncumuz Muhayer Oktay ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç orta saha Düsseldorf rezerv takımıyla bu sezon 10 maçta forma giydi. Bu arada sezonu kapatan Adama Traore'nin lisansının askıya alınacağı öğrenildi. Fildişili sol bekten açılacak olan kontenjanın ise yabancı bir golcüyle doldurulması bekleniyor. İzmir temsilcisinde golcünün yanı sıra bir sol bek almak için de çalışmalar devam ediyor.



PENDİK'E GOL YAĞDIRDI: 6-3



Antalya'da kamp yapan Göztepe, hazırlık maçında 2. Lig Kırmızı Grup takımı 6-3 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Jerome (2), Poko, Fatih (k.k.), Poko ve Cikalleshi atarken, İstanbul ekibinde Ozan 2 golü penaltıdan hat-trick yaptı.