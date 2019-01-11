Genç dinamo Göztepe’de
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Genç dinamo ’de

Genç dinamo Göztepe’de

’i kiralayan , F.Düsseldorf’tan ümit milli ’ı da aldı.

'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle yerli futbolcuya yönelen Göz-Göz, İspanya'da Huesca'da oynayan 'i kiraladıktan sonra bir transferi daha bitirdi. Sarıkırmızılılar, Almanya'da 'un rezerv takımında oynayan 19 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncumuz ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç orta saha Düsseldorf rezerv takımıyla bu sezon 10 maçta forma giydi. Bu arada sezonu kapatan Adama Traore'nin lisansının askıya alınacağı öğrenildi. Fildişili sol bekten açılacak olan kontenjanın ise yabancı bir golcüyle doldurulması bekleniyor. İzmir temsilcisinde golcünün yanı sıra bir sol bek almak için de çalışmalar devam ediyor.

PENDİK'E GOL YAĞDIRDI: 6-3

Antalya'da kamp yapan Göztepe, hazırlık maçında 2. Lig Kırmızı Grup takımı 6-3 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Jerome (2), Poko, Fatih (k.k.), Poko ve Cikalleshi atarken, İstanbul ekibinde Ozan 2 golü penaltıdan hat-trick yaptı.

  1. 11.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç dinamo Göztepe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN