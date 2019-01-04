Göztepe'de ikinci yarı hazırlıkları
04 Ocak 2019, Cuma
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'de ikinci yarı hazırlıkları

Göztepe'de ikinci yarı hazırlıkları

ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalya kampının üçüncü gününde sarı-kırmızılı futbolcuların Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptıkları otelde çift idmanla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Teknik direktör yönetiminde sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışan futbolcuların, otelin sahasında gerçekleştirdikleri akşam idmanında ise taktik çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 4.1.2019 21:32
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