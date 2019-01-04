Göztepe'de ikinci yarı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Antalya kampının üçüncü gününde sarı-kırmızılı futbolcuların Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptıkları otelde çift idmanla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışan futbolcuların, otelin sahasında gerçekleştirdikleri akşam idmanında ise taktik çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 4.1.2019 21:32
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
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ts Allah rızası için almayın sakın.
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