Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başladı.
Sarı-kırmızılı takım, kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, idmanda futbolcuların kuvvet koşusu gerçekleştirdiği belirtildi.
İzmir ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 2.1.2019 22:59
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Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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