Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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, hazırlıklarına başladı

Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

ekiplerinden , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 'nın Serik ilçesine bağlı 'nde başladı.

ekiplerinden , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 'nın Serik ilçesine bağlı 'nde başladı.

Sarı-kırmızılı takım, kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, idmanda futbolcuların kuvvet koşusu gerçekleştirdiği belirtildi.

ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

  1. 2.1.2019 22:59
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