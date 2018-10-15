‘Nezaketsizlik yapmadık’ – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    yapmadık’

    ‘<a href="/index/nezaketsizlik?id=4a5ee8ba-8bed-4980-9aba-8a9f8316dcf2" class="" rel="tag">Nezaketsizlik</a> yapmadık’
    Başkan Vekili Talat Papatya, 'nın bir spor programında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Papatya, "3 yıllık kontrat önerdik. 'Sezon sonu görüşelim' dedi. 2. devrede yaşananlardan dolayı sözleşme uzatmadık. Kararı yöneticimiz Can Kestelli ve bizzat ben söyledik, yapmadık" dedi.
    1. 15.10.2018
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