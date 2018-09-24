Göztepe'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Göztepe'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

    Göztepe'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

    ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

    Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada Sepil ile Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiği bildirildi.

    Sepil'in ziyarette, Bakan Kasapoğlu'na sarı-kırmızılı kulübün Torbalı'da yapacağı futbol altyapı tesisleri hakkında bilgi verdiği belirtildi.

    1. 24.9.2018 16:19
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