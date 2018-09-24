Göztepe'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada Sepil ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiği bildirildi.
Sepil'in ziyarette, Bakan Kasapoğlu'na sarı-kırmızılı kulübün Torbalı'da yapacağı futbol altyapı tesisleri hakkında bilgi verdiği belirtildi.
- 24.9.2018 16:19
-
Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 7
Yorum
Ts61Ts Burak Yılmaz’ı göndermenin vakti gelmedi daha kaç maç yenilmemiz lazım Rodallega wakame ve diğer forvet calep e fırsat verilmeli
-
Fenerbahçe şampiyon!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR DEGERLİ ALİ KOÇ BAŞKANIM BU COCU DENEN ADAM BEŞİKTAŞI YENSEK BİLE İSTİKRAR YOK BİZ TARAFTARI ÜZMEYİN GÖDERİN GİTSİN ÇARE ERSUN YANAL.....
-
Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi
Toplam 1
Yorum
CELAL ILK MACI FB ILE NE SANSLI HER MAC YINIYOR FB YI HANGI TAKIMDA OLURSA OLSUN
Göztepe'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.