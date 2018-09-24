Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada Sepil ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiği bildirildi.

Sepil'in ziyarette, Bakan Kasapoğlu'na sarı-kırmızılı kulübün Torbalı'da yapacağı futbol altyapı tesisleri hakkında bilgi verdiği belirtildi.