Göztepe, Altınordu'yu 2-0 mağlup etti – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    , 'yu 2-0 mağlup etti

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>, <a href="/index/altinordu?id=e89874bc-5cec-4c0d-9054-339eb653e1db" class="" rel="tag">Altınordu</a>'yu 2-0 mağlup etti

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında karşı karşıya geldiği 'yu 2-0 mağlup etti.

    Lefter Küçükandonyadis sezonu hazırlıklarını Erzurum'da devam ettiren , hazırlık maçında karşılaştığı 'yu 2-0'lık skorla yendi.

    Mücadeleye sarı-kırmızılılar hızlı başlarken, Axel Ngango'nun 32. dakikada yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. 45. dakikada ceza sahasına sokulan Castro'nun yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluşurken, mücadelenin ilk yarısını , 1-0'lık galibiyetle kapatmış oldu.

    İkinci devrede sarı-kırmızılılar, Erol Hakan'ın 86. dakikada attığı gol ile farkı ikiye çıkartırken, karşılaşma 'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmış oldu.
    1. 15.7.2018 14:34
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