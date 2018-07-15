Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.
Mücadeleye sarı-kırmızılılar hızlı başlarken, Axel Ngango'nun 32. dakikada yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. 45. dakikada Altınordu ceza sahasına sokulan Castro'nun yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluşurken, mücadelenin ilk yarısını Göztepe, 1-0'lık galibiyetle kapatmış oldu.
İkinci devrede sarı-kırmızılılar, Erol Hakan'ın 86. dakikada attığı gol ile farkı ikiye çıkartırken, karşılaşma Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmış oldu.
- 15.7.2018 14:34
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Göztepe, Altınordu'yu 2-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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