Göztepe'de 3'üncü transfer Berkan Emir – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de 3'üncü transfer

    Göztepe'de 3'üncü transfer Berkan Emir

    Spor Toto Süper Lig'de 7 isimle yollarını ayıran , dış transferde 3'üncü takviyeyi Alanyaspor'dan sol bek 'le anlaşarak yaptı.

    Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşme imzalayıp Erzurum kampına katılması bekleniyor. altyapısında yetişip Orhangazispor'da profesyonel olan Berkan, Bursa Nilüferspor, Gümüşhanespor ve Kahramanmaraşspor'da oynadıktan sonra 1.5 yıl Karşıyaka forması giydi. Karşıyaka'dan Süper Lig'deki Balıkesirspor'la anlaşan Berkan, bu ligde Kayserispor ve Alanyaspor formalarını terletti. Berkan, Süper Lig'de 68, 1'inci Lig'de 46, 2'nci Lig'de 31, 3'üncü Lig'de ise 127 maça çıktı.

    KAMPTA KEYİFLER YERİNDE
    'de Erzurum kampı neşe içinde geçiyor. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde güç depolayan sarı kırmızılıların kamptaki çift kale maçları kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Göz-Göz'de futbolcular, antrenmanlardan arta kalan zamanlarda havuzda vakit geçiriyor.

    1. 6.7.2018 12:55
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