Göztepe'de 3'üncü transfer Berkan Emir
Spor Toto Süper Lig'de 7 isimle yollarını ayıran Göztepe, dış transferde 3'üncü takviyeyi Alanyaspor'dan sol bek Berkan Emir'le anlaşarak yaptı.
Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşme imzalayıp Erzurum kampına katılması bekleniyor. Beşiktaş altyapısında yetişip Orhangazispor'da profesyonel olan Berkan, Bursa Nilüferspor, Gümüşhanespor ve Kahramanmaraşspor'da oynadıktan sonra 1.5 yıl Karşıyaka forması giydi. Karşıyaka'dan Süper Lig'deki Balıkesirspor'la anlaşan Berkan, bu ligde Kayserispor ve Alanyaspor formalarını terletti. Berkan, Süper Lig'de 68, 1'inci Lig'de 46, 2'nci Lig'de 31, 3'üncü Lig'de ise 127 maça çıktı.
KAMPTA KEYİFLER YERİNDE
Göztepe'de Erzurum kampı neşe içinde geçiyor. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde güç depolayan sarı kırmızılıların kamptaki çift kale maçları kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Göz-Göz'de futbolcular, antrenmanlardan arta kalan zamanlarda havuzda vakit geçiriyor.
- 6.7.2018 12:55
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Göztepe'de 3'üncü transfer Berkan Emir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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