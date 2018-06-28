Göztepe’de gençleştirme operasyonu tam gaz
Yeni sezon öncesinde takımı gençleştirme kararı alan Göztepe’de Ömer Şişmanoğlu ve Rotman ile yolların ayrılmasının ardından takımdan ayrılan oyuncu sayısı 8’e ulaştı.
İzmir temsilcisi, Arjantinli orta saha oyuncusu Scarione'yi de göndermek isterken, deneyimli oyuncu şimdilik bu teklife yanaşmıyor.
Göztepe'nin yollarını ayırdığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 30.7 olarak göze çarparken, takımdaki gençleştirme operasyonunun devam edeceği öğrenildi.
- 28.6.2018 14:33
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
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