Göztepe’de gençleştirme operasyonu tam gaz – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    ’de gençleştirme operasyonu tam gaz

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>’de gençleştirme operasyonu tam gaz

    Yeni sezon öncesinde takımı gençleştirme kararı alan ’de ve Rotman ile yolların ayrılmasının ardından takımdan ayrılan oyuncu sayısı 8’e ulaştı.

    Geçtiğimiz sezon 'de başarılı bir performans sergileyen 'de yaprak dökümü devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getiren sarı-kırmızılılarda son olarak ve Rajko Rotman'ın biletleri kesildi. Her iki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken, iki isme teşekkür edildi. Ömer ve Rotman'ın da gönderilmesinin ardından takımdan ayrılanların sayısı 8'e ulaştı. Sarı-kırmızılılar daha önce kaleci , Kosanovic, , , ve ile de yollarını ayırmıştı.

    temsilcisi, Arjantinli orta saha oyuncusu Scarione'yi de göndermek isterken, deneyimli oyuncu şimdilik bu teklife yanaşmıyor.

    'nin yollarını ayırdığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 30.7 olarak göze çarparken, takımdaki gençleştirme operasyonunun devam edeceği öğrenildi.
    1. 28.6.2018 14:33
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