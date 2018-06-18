Göztepe'de Bayram Bektaş'tan transfer açıklaması
Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, transfer çalışmaları hakkında konuştu.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına 27 Haziran'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak Göztepe'nin o tarihe kadar bir Brezilyalı stoper ve Fransız sağ beke sözleşme imzalatacağı bildirildi. Dış transferde sadece Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk'le anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların 1 hafta içinde iki oyuncuyu açıklayacağı bildirildi. Teknik direktör Bayram Bektaş, transferde dikkatli adımlar attıklarını belirterek, "Top başı yapacağımız tarihe kadar nokta takviyeleri gerçekleştiririz. Kampa olgunlaşmış bir kadro ile gitmek istiyoruz. Ancak transferin sportif boyutunun yanı sıra mali boyutu da var. Bunları düşünmeliyiz" diye konuştu.
GASSAMA ALTERNATİFLERİ ARASINDA
Göztepe'nin ayrıca son olarak Aytemiz Alanyaspor'da top koşturan Lamine Gassama'yı da alternatifleri arasında tuttuğu ifade edildi. Şu anda Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yer alan Senegal'in kadrosunda bulunan 28 yaşındaki sağ bekin kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Daha önce yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılılardan yıllık 900 bin Euro talip eden oyuncunun menajeriyle pazarlıkların sürdüğü bildirilirken, Gassama'nın Dünya Kupası'nda göstereceği performansın da transferde belirleyici rol oynayacağı vurgulandı. Göztepe'nin ayrıca Süper Lig'de mücadele eden yerli bir golcüyü de listesine aldığı kaydedildi.
- 18.6.2018 14:29
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Göztepe'de Bayram Bektaş'tan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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