Göztepe'de Bayram Bektaş'tan transfer açıklaması – Fotomaç – 18 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'de Bayram Bektaş'tan transfer açıklaması

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de Bayram Bektaş'tan transfer açıklaması

    Teknik Direktörü Bayram Bektaş, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına 27 Haziran'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak 'nin o tarihe kadar bir Brezilyalı stoper ve Fransız sağ beke sözleşme imzalatacağı bildirildi. Dış transferde sadece Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk'le anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların 1 hafta içinde iki oyuncuyu açıklayacağı bildirildi. Teknik direktör Bayram Bektaş, transferde dikkatli adımlar attıklarını belirterek, "Top başı yapacağımız tarihe kadar nokta takviyeleri gerçekleştiririz. Kampa olgunlaşmış bir kadro ile gitmek istiyoruz. Ancak transferin sportif boyutunun yanı sıra mali boyutu da var. Bunları düşünmeliyiz" diye konuştu.

    GASSAMA ALTERNATİFLERİ ARASINDA
    'nin ayrıca son olarak Aytemiz Alanyaspor'da top koşturan Lamine Gassama'yı da alternatifleri arasında tuttuğu ifade edildi. Şu anda Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yer alan Senegal'in kadrosunda bulunan 28 yaşındaki sağ bekin kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Daha önce yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılılardan yıllık 900 bin Euro talip eden oyuncunun menajeriyle pazarlıkların sürdüğü bildirilirken, Gassama'nın Dünya Kupası'nda göstereceği performansın da transferde belirleyici rol oynayacağı vurgulandı. 'nin ayrıca Süper Lig'de mücadele eden yerli bir golcüyü de listesine aldığı kaydedildi.

    1. 18.6.2018 14:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de Bayram Bektaş'tan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN