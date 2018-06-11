Göztepe, son olarak Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Belçika'nın Anvers şehrinde doğan Alpaslan Öztürk, futbola Berchem Sport altyapısında başladıktan sonra 2009 yılında Birmingham City altyapısına transfer oldu. Profesyonel futbol kariyerine İngiltere'de başlayan Alpaslan ardından Belçika'nın Beerschot ve Standart Liege takımlarında forma giydi. 2013-2014 sezonu devre arasında Kasımpaşa ile anlaşarak Türkiye kariyerine başlayan 25 yaşındaki oyuncu ülkemizde Kasımpaşa'nın yanı sıra Eskişehirspor ve Elazığspor takımlarının formalarını giydi.
- 11.6.2018 18:50
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Alpaslan Öztürk Göztepe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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