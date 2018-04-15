Eski dostların maçı

GÖZTEPE'nin Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmada iki eski takım arkadaşı birbirlerine rakip olacak. 14 yıl önce Bursaspor'da beraber oynayan Mustafa Er ile Tamer Tuna teknik direktör olarak birbirlerini yenmeye çalışacak. İkili 2003-04 sezonunda yeşil-beyazlı formayı taşımışlardı. Bu arada Timsahlarda Delarge kafileye alınmadı. Bostock, Badu, Onur, Sercan ve John da sakat. Göztepe'de Kadu, Kerem, Ömer, Hakan, Rotman ve Tanju yok.



