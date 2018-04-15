Eski dostların maçı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Eski dostların maçı

    Eski dostların maçı

    'nin 'u ağırlayacağı karşılaşmada iki eski takım arkadaşı birbirlerine rakip olacak. 14 yıl önce Bursaspor'da beraber oynayan ile teknik direktör olarak birbirlerini yenmeye çalışacak. İkili 2003-04 sezonunda yeşil-beyazlı formayı taşımışlardı. Bu arada Timsahlarda Delarge kafileye alınmadı. Bostock, Badu, Onur, Sercan ve John da sakat. Göztepe'de Kadu, Kerem, Ömer, Hakan, Rotman ve Tanju yok.


    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
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