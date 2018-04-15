Eski dostların maçı
GÖZTEPE'nin Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmada iki eski takım arkadaşı birbirlerine rakip olacak. 14 yıl önce Bursaspor'da beraber oynayan Mustafa Er ile Tamer Tuna teknik direktör olarak birbirlerini yenmeye çalışacak. İkili 2003-04 sezonunda yeşil-beyazlı formayı taşımışlardı. Bu arada Timsahlarda Delarge kafileye alınmadı. Bostock, Badu, Onur, Sercan ve John da sakat. Göztepe'de Kadu, Kerem, Ömer, Hakan, Rotman ve Tanju yok.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:56
-
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
-
Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
-
Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Eski dostların maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.