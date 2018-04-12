Avrupa Ligi'nde tarihi gece – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'nde tarihi gece

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    Fransa'nın , Avusturya'nın Salzburg, İngiltere'nin ve İspanya'nın takımları yarı finale çıktı

    , Salzburg, ve , UEFA 'nde yarı finale yükseldi.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek final rövanş maçları tamamlandı.

    Fransız kulübü , Almanya'da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Leipzig'i ağırladı. Futbolseverler, Velodrome Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında 4 gol izledi.

    Leipzig, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma'nın 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Fakat Marsilya, Stefan Ilsanker'in (kendi kalesine) 6, Bouna Sarr'ın 9 ve Florian Thauvin'in 38. dakikada golleriyle soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

    Gol düellosu ikinci yarıda da devam etti. , Leipzigli Jean-Kevin Augustin'in 55. dakikadaki golüne, 5 dakika sonra Dimitri Payet ile cevap verdi.

    Olympique Marsilya, Hiroki Sakai'nin 90+4'üncü dakikadaki golüyle maçı 5-2 kazandı ve 2003-04 sezonundan beri ilk kez 'nde yarı finalist oldu.

    - Salzburg, yarı finale 4 dakikada uzandı

    Avusturya'nın Salzburg takımı, deplasmanda 4-2 yenildiği İtalyan ekibi Lazio ile Salzburg Stadı'nda karşılaştı.

    Lazio, Ciro Immobile'nin 55. dakikada fileleri havalandırması sonrası tur için büyük avantaj yakaladı.

    Munas Dabbur'un bir dakika sonra attığı golle skoru dengeleyen Salzburg, 72'den 76'ncı dakikaya kadar 3 gol kaydetti.

    Amadou Haidara, Hwang Hee-Chan ve Stefan Lainer'in golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılan Salzburg, 1993-94 sezonundan sonra 2. kez 'nde son 4 takım arasına girdi.

    - Arsenal yarı final biletini aldı

    Rus ekibi CSKA Moskova, İngiltere'de 4-1 yenildiği 'i CSKA Arena'da konuk etti.

    Fedor Chalov ile 39. dakikada öne geçen CSKA Moskova, Kirill Nababkin'in 50. dakikadaki golüyle skoru 2-0'a getirdi.

    Danny Welbeck'in 75. dakikada kaydettiği golle farkı bire indiren , 'nin 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

    Arsenal 1999-2000 sezonundan bu yana ilk defa Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.

    - Maçı Sporting Lizbon, eşleşmeyi Atletico Madrid kazandı

    Portekiz'in takımı, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu İspanyol temsilcisi ile seyircisi önünde karşılaştı.

    , Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı, Fredy Montero'nun 28. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

    Ancak turu atlayan taraf, 2010 ve 2012'de kupayı müzesine götüren oldu.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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