Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Selçuk'un eşi Emel Şahin'den 'ya tepki

    Selçuk'un eşi Emel Şahin'den <a href="/index/tamer-tuna?id=c268fac7-ba54-49e4-93ce-2453af4ee130" class="" rel="tag">Tamer Tuna</a>'ya tepki

    Beşiktaş - Göztepe maçının 50. dakikasında Selçuk Şahin oyundan alındı. Selçuk'un eşi Emel Şahin bu duruma twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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