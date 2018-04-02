Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Göztepe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise sahada çalıştı. İzmir ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan antrenman öncesinde 30 yaşına giren Portekizli futbolcu Andre Castro'nun doğum günü kutlandı. Castro doğum günü konuşmasında, "Bugün bizim için pek iyi bir gün değil ama futbol böyle işte. Haydi kalan haftalarda galibiyetler alıp oynadığımız futboldan keyif alalım." ifadelerini kullandı.