Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Göztepe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise sahada çalıştı. İzmir ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan antrenman öncesinde 30 yaşına giren Portekizli futbolcu Andre Castro'nun doğum günü kutlandı. Castro doğum günü konuşmasında, "Bugün bizim için pek iyi bir gün değil ama futbol böyle işte. Haydi kalan haftalarda galibiyetler alıp oynadığımız futboldan keyif alalım." ifadelerini kullandı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:45
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Rıza Çalımbay'dan şok Hubocan açıklaması!
Toplam 8
Yorum
TS Antalya Söyleyerek olmaz, ona göre kadro ve oyun kurgulaman gerekir. Yoksa, herkes Messi gibi oyansın diye komut ver, bütün maçları kazan. Ne güzel.
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UEFA'dan flaş karar!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BU SENE GEÇTİ ARTIK BAŞKAN.. ÖNÜMÜZDEKİ SENEYE BRAHİMİ VE ÇOK İYİ 2 TANE FORVET ALINMASI ŞART.NEGREDO VE WAGNER LOVE YOLLANMALI..
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Kayseri, Fener'e iyi gelmiyor
Toplam 8
Yorum
kawa inşallah fb yenilir ve aykut la aziz çeker gider
Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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