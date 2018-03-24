Tuna imzaya hazır

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, İzmir ekibiyle yeni sözleşmeye yeşil ışık yaktı. Tuna, Ligde iyi bir konumda olduklarını ve sezon sonunda hedeflerinin kulüple örtüşmesi durumunda görevine devam edeceğini söyledi. Genç çalıştırıcı, "Sayın Başkan'la son görüşmemizde sadece geleceğe dönük görüş alışverişinde bulunduk. Hatta uzun süre çalışmamız gerektiğini konuştuk. Göztepe'nin gelecekte sorun yaşamaması adına ne tür futbolcular alınması gerektiğini biliyorum. Göztepe'nin içinde bulunduğu durum ve gerçekleştireceği hedefler, burada bulunmaktan zevk alacağım hedefler olursa zaten devam edeceğimi biliyorum. Bu hedeflerde de başkanla aynı düşüncedeyiz" dedi.

'AVRUPA İÇİN AVANTAJLIYIZ'

TUNA, takımın hedefleriyle ilgili ligde son 8 haftaya girilirken 40 puanla 7. sırada olduklarını hatırlatarak, "İyi durumdayız, ligde 7. sırada olmamız sezon başı hedeflerimiz adına çok önemli. Lig beşinciliği adına önemli avantaja sahip oluşumuz, Kayseri, Trabzon'un ve geriden gelen takımların bu hedefte oluşları ligi daha renkli hale getiriyor. Kalan maçlar rekabeti yüksek maçlar olacak" diye konuştu.