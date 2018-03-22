Göztepe'nin Portekizlileri istikrar abidesi – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
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    'nin Portekizlileri istikrar abidesi

    Göztepe'nin Portekizlileri istikrar abidesi

    ’nin Portekizli iki ismi Beto ve , bu sezon takımda en fazla süre alan isimler olmayı başardı.

    'de Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veren , sezon başında kadrosuna kattığı iki Portekizli Castro ile Beto, hem başarılı performanslarıyla hem de istikrarlarıyla sezona damga vurmayı başardı. Sarı-kırmızılıların orta sahadaki beyni geride kalan haftalarda 2241 dakika süre alarak takımda en fazla forma giyen isim olmayı başarırken, kaleci Beto ise 1936 dakika görev yaparak bu alanda vatandaşının hemen ardında kendine yer buldu.

    FENOMEN OLDULAR
    ekibinde en fazla forma şansı bulan iki Portekizli oyuncu, gösterdikleri performanslarla da Göztepe taraftarlarının gönlünü fethetti. Orta sahada görev yapan Castro, bu sezon takımının attığı 9 gole direkt katkı yaptı. Rakip filelere 4 gol bırakan deneyimli orta saha, 5 kez de gol pası verdi.
    Yaptığı kurtarışlarla taraflı-tarafsız çoğu futbolsever tarafından alkışlanan kaleci Beto ayrıca Portekiz 'na çağrılmıştı.

    YERLİLER FORMAYA UZAK
    Kadrosunda 14 yabancı bulunan Göztepe'de, geride kalan haftalarda en fazla forma şansı bulan 10 oyuncu arasında yalnızca 3 Türk göze çarpıyor. 36 yaşındaki takım kaptanı 1871 dakika süre alarak Beto'nun ardından kendisine 3. basamakta yer buldu. 33 yaşındaki , sarı-kırmızılı formayı 1474 dakika terletirken, Göztepe'nin altyapısından yetişen Halil Akbunar ise 1442 dakika ter döktü.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:12
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