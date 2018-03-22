Göztepe'nin Portekizlileri istikrar abidesi
Göztepe’nin Portekizli iki ismi Beto ve Andre Castro, bu sezon takımda en fazla süre alan isimler olmayı başardı.
FENOMEN OLDULAR
İzmir ekibinde en fazla forma şansı bulan iki Portekizli oyuncu, gösterdikleri performanslarla da Göztepe taraftarlarının gönlünü fethetti. Orta sahada görev yapan Castro, bu sezon takımının attığı 9 gole direkt katkı yaptı. Rakip filelere 4 gol bırakan deneyimli orta saha, 5 kez de gol pası verdi.
Yaptığı kurtarışlarla taraflı-tarafsız çoğu futbolsever tarafından alkışlanan kaleci Beto ayrıca Portekiz Milli Takımı'na çağrılmıştı.
YERLİLER FORMAYA UZAK
Kadrosunda 14 yabancı bulunan Göztepe'de, geride kalan haftalarda en fazla forma şansı bulan 10 oyuncu arasında yalnızca 3 Türk göze çarpıyor. 36 yaşındaki takım kaptanı Selçuk Şahin 1871 dakika süre alarak Beto'nun ardından kendisine 3. basamakta yer buldu. 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı formayı 1474 dakika terletirken, Göztepe'nin altyapısından yetişen Halil Akbunar ise 1442 dakika ter döktü.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:12
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Alman devi Yusuf'a talip oldu!
Toplam 1
Yorum
Taraftar 12 milyonu Yusuf'a her külüp verir zaten bunun gibi teklifleri değerlendirmeye gerek yok..
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Geri dönüş planı
Toplam 5
Yorum
Alemdar Sampiyonluk GS ve Basaksehir arasinda gecer ücüncülük ise FB ve BJK arasinda bu saatten sonra ne GS nede Basaksehir kolay puan kaybetmez
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Bekle beni Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ O DEĞİLDE BU FENERE GELEN HOLLANDALILAR NEDEN YATIYOR ? TATİL KÖYÜ GİBİ OLDU HAHA SADE SEMİRİYORLAR....
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