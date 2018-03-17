Göztepe, Alanyaspor deplasmanında – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    , deplasmanında

    Göztepe, Alanyaspor deplasmanında

    'de son 5 deplasman maçında galibiyeti bulunmayan , yarın Aytemiz 'a konuk olacak.

    Deplasmanda son olarak Evkur 'u 3-2 mağlup ettikten sonra dış sahadaki 5 maçında galibiyeti bulunmayan , bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 'a 3-1, 'ye 2-1 yenilen Göztepe, 'la golsüz berabere kaldıktan sonra 'ne 3-0, 'e ise 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

    Dış sahada 301 dakikadır gol atamayan Göztepe, yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hakem 'nın yöneteceği müsabakada Aytemiz 'a konuk olacak.

    Göztepe'de sarı kart cezalıları Andre Poko ile 'in yanı sıra sakatlıkları bulunan ve Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.

    İki takım arasında ilk devrede oynanan müsabaka 3-3 beraberlikle sona ermişti.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:39
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