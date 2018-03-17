Göztepe, Alanyaspor deplasmanında

Deplasmanda son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra dış sahadaki 5 maçında galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Galatasaray'a 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Göztepe, Trabzonspor'la golsüz berabere kaldıktan sonra Gençlerbirliği'ne 3-0, Medipol Başakşehir'e ise 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Dış sahada 301 dakikadır gol atamayan Göztepe, yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hakem Özgür Yankaya'nın yöneteceği müsabakada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Göztepe'de sarı kart cezalıları Andre Poko ile Selçuk Şahin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.

İki takım arasında ilk devrede oynanan müsabaka 3-3 beraberlikle sona ermişti.