Göztepe, Alanyaspor deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'de son 5 deplasman maçında galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Deplasmanda son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra dış sahadaki 5 maçında galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Galatasaray'a 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Göztepe, Trabzonspor'la golsüz berabere kaldıktan sonra Gençlerbirliği'ne 3-0, Medipol Başakşehir'e ise 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
Dış sahada 301 dakikadır gol atamayan Göztepe, yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hakem Özgür Yankaya'nın yöneteceği müsabakada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Göztepe'de sarı kart cezalıları Andre Poko ile Selçuk Şahin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.
İki takım arasında ilk devrede oynanan müsabaka 3-3 beraberlikle sona ermişti.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:39
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 1
Yorum
bora ee Tudor da 8 de 7galibiyet birde beraberlik yapmıstı puan kayıplarıda zorlu haftalarda basladı görecegiz bence FB yenecek skor 4-1
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Tarihe geçelim
Toplam 1
Yorum
taraftar Lorant geçirdi tarihe ,Fatih'i..
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 3
Yorum
FENERLİ Olsun Dünyanın en güzel takımı canın sağolsun, biz hep yanınızdayız...
Göztepe, Alanyaspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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