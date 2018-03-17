Göztepe 7 yıllık hasreti bitirecek – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    7 yıllık hasreti bitirecek

    Göztepe 7 yıllık hasreti bitirecek

    'yı hedefleyen , yarın konuk olacağı son 10 maçta sadece 1 kez yenebildiği Alanya önünde bu hasretini bitirmek istiyor.

    'yı hedefleyen , yarın konuk olacağı son 10 maçta sadece 1 kez yenebildiği Alanya önünde bu hasretini bitirmek istiyor. Çeşitli lig kategorilerinde Akdeniz ekibiyle 15 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibini en son 2010-2011'de 2. Lig Beyaz Grup'ta 'de 3-1 yendi. Göztepe, deplasmanda da 1990-1991'de 2-1 yendi. Son 5 dış saha maçını kazanamayan Göz-Göz, ilk yarıda da turuncuyeşillilerle trajik şekilde 3-3 kalmıştı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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