20 milyon Dolar gelir – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    20 milyon Dolar gelir

    20 milyon Dolar gelir
    Göztepe CEO'su Özgür Gündoğan, yeni stadın kulüp için milat olacağını söyledi. Gündoğan, "İnşaatın tamamlanmasıyla sarı-kırmızılı kulübe yıllık 20 milyon dolar gelir gelecek" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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