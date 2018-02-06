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    06 Şubat 2018, Salı
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    253 gün sonra

    Demba Ba 253 gün sonra
    'nin devre arasında renklerine bağladığı eski Beşiktaşlı , 253 gün sonra 'e geri dönüş yaptı. Senegalli yıldız son olarak Beşiktaş formasıyla 28 Mayıs 2017'de karşılaşmasında oynamıştı. Demba Ba dün iknici yarıda 'nun yerine oyuna dahil oldu. Fiziksel olarak hazır görünmese de topla buluştuğu anlarda kalitesini hatırlattı. Demba Ba'nın uzaktan vurduğu mermi gibi bir şutu kalecisi güçlükle çelebildi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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