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    02 Şubat 2018, Cuma
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    ve çok mutlu

    <a href="/index/reis?id=8e0bc042-aacf-4933-a300-f51dc16cafae" class="" rel="tag">Reis</a> ve <a href="/index/atakan?id=47fda881-90ee-43fd-b23e-39b29fcff2c1" class="" rel="tag">Atakan</a> çok mutlu
    'nin Demba ile birlikte yenileri Brezilyalı ve Kesgin ilk idmanlarına çıkarken, mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. , geçen sezonki G.Antep deneyiminden sonra tekrar 'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
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