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    30 Ocak 2018, Salı
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    Ba’nın yanına Twumasİ

    Ba’nın yanına Twumasİ
    Forvet hattına 'yı monte etmeye hazırlanan , Adis Jahovic'in Konya'yla anlaşmasıyla ileri uca bir takviye daha yapacak. ekibinin son olarak 'ın takımında görev yapan Patrick Twumasi'yi yeniden gündemine aldığı öğrenildi. 'nın bonservisinde anlaşamadığı sağ, sol kanat ve santrforda oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun, Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Göz-Göz'ün, bonservis için 2 milyon euro talep eden kulübüyle pazarlık halinde olduğu belirtildi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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