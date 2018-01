Jahovic, rüzgar gibi geçti

Geçen sezon Rusya'nın Krylya Sovetov Samara takımından Göztepe'ye bedelsiz transfer olan Makedon futbolcu, TFF 1'inci Lig ve Süper Lig'de attığı gollerle taraftarın adeta sevgilisi olurken, futbol otoritelerinin de beğenisini kazanmayı bildi. "No Adis no party" (Adis yok parti yok) tezahüratlarının yapıldığı Jahovic, Göztepe'nin 14 sene sonra Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. 2016-2017 sezonun 3'üncü haftasında oynanan Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında forma giymeye başlayan 31 yaşındaki forvet, ilk golünü bir sonraki hafta Atatürk Stadı'nda 2-0 kazanılan Şanlıurfaspor karşılaşmasında attı.



O sezon Play-Off'lar dahil 21 kez ağları sarsan Jahovic, kalitesini gösterdi. Özellikle 4 Haziran'da Antalya'da Eskişehirspor ile yapılan Play-Off finali maçında 90'ıncı dakikada ağları sarsan Jahovic, maçın uzatmaya gitmesini sağladı ve Göztepe seri penaltılar sonucunda Eskişehirspor'u saf dışı bırakarak Süper Lig'e adımını attı. Süper Lig'de de19 hafta sarı-kırmızılı formayı terleten Adis Jahovic, beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Tek forvet olarak görev yapan oyuncu, 14 golle takımına hayat verdi. 3 de asist yapan Jahovic, Göztepe tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını aldı. Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek golcü futbolcu, sezon devam ederken ayrılık sinyalleri vermeye başlamıştı.



Yönetimle yıllık alacağı ücret konusunda bir türlü anlaşamayan Jahovic, yaptığı açıklamalarda yaşının ilerlediğini ve kariyerini düşünmek zorunda olduğunu ifade etti. Başkan Mehmet Sepil'in verdiği rakamları yetersiz bulan Jahovic, kendisine birçok kulüpten teklifler geldiğini doğrularken, gönlünün Göztepe'de kalmak olduğunu ve camiayı çok sevdiğini dile getirdi. Ancak bir türlü İzmir ekibiyle uzlaşamayan tecrübeli futbolcu için ayrılık da kaçınılmaz oldu. Sezon sonunda Jahovic'in bedelsiz gitmesini istemeyen yöneticiler, sürpriz bir transfer hamlesiyle taraftarın sevgilisini Atiker Konyaspor'a gönderdi. Transfer iki kulüp tarafından resmen açıklanırken, Jahovic, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nden ayrıldı ve yeni formasını sırtına geçirdi.



GÖZTEPELİ TARAFTAR ÜZGÜN

Göztepeli taraftarlar Adis Jahovic'in Atiker Konyaspor'a satılmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladı.



Transferin bitimine 2 gün kala böyle bir gelişmeyi beklemeyen futbolseverler, sosyal medya üzerinden Jahovic'e veda yazıları yazdı. Bir grup futbolsever ise yönetimin kararını şaşırtıcı ve yanlış olarak değerlendirdi. Az sayıda taraftar, Jahovic'e tepki göstermeyi de unutmadı. Konyasporlu futbolseverler ise Jahovic transferine odukça sevindi. Çok iyi bir golcü aldıkları görüşünde birleşen yeşil-beyazlılar, "Sana yeşil-beyaz çok yakışacak Adis. Parti burada başlıyor" gibi paylaşımlarda bulundu.



GÖZTEPE'DE FORVET ARAYIŞI

Transfer döneminde eski Beşiktaşlı dünyaca ünlü golcü Demba Ba'yı kadrosuna dahil eden Göztepe, Jahovic'in gidişinin ardından forvet arayışlarına başladı. Transferin bitimine 1 gün kala alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılıların Kazakistan'ın Astana takımında oynayan Patrick Twumasi'nin yanı sıra Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'le de ilgilendiği iddia edildi. Tuna'nın yerli transferinden yana olduğu ve Mustafa Pektemek'i takımında görmek istediği bildirildi. Göztepe'nin transferde nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.