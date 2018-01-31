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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Gözde Pektemek

    Gözde Pektemek
    Beşiktaş'ta şans bulamayan ve Love ile Larin takviyeleriyle gözden düşen Mustafa Pektemek için Jahovic'i Konya'ya satan devreye girdi.

    İzmir ekibinin, bu sezon 1 lig maçında 2 dakika oynayan 29 yaşındaki golcüyü kiralaması bekleniyor.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:42
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