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    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Taraftar bölündü

    Taraftar bölündü
    Göztepeli konusunda ikiye bölündü. "No no party (Adis yoksa parti yok)" sloganıyla golcüye büyük sevgi besleyen futbolseverlerin büyük çoğunluğu, takımda kalması gerektiğini savundu. Bir grup taraftar ise 'siz de başarılı olunacağını vurguladılar.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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