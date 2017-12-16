Göz-Göz 2. yarıyı bekliyor

14 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig’de flaş sonuçlara imza atan Göztepe, ligin 2. yarısında vites yükseltecek

LİGDE pazartesi günü evinde oynayacağı A.Konyaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, geride kalan 15 haftada topladığı 27 puanla kümede kalma korkusunu büyük ölçüde yendi. İlk yarıdaki performansıyla lige tutunma eşiğini aşan sarı-kırmızılılar üst sıralara göz kırptı. Teknik Direktör Tamer Tuna, ilk yarının bitimine 2 maç kala devre arasına 30 puanın üzerinde girmek istediklerini tekrarlayarak, "Mevcut kadromuz şu ana kadar gösterdiği başarıyı hem kalan 2 maçta hem de ikinci devrede de devam ettirecek" diye iddialı konuştu. İzmir ekibinde sol dizinden sakatlanan sol bek Traore ve çapraz bağları kopan stoper Hakan Çinemre dışında eksik futbolcu bulunmuyor.